В течение ноября сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 164 млрд грн.

По состоянию на 30 ноября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил почти 5,123 трлн гривен, или 140,82 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством внешний долг составил 3,513 трлн грн (96,57 млрд долларов), или 68,58% от общей суммы. Внутренний долг превысил 1,609 млрд грн (44,25 млрд долларов), или 31,42%.

В течение ноября сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 164,27 млрд грн и в долларовом – на 4,48 млрд долларов США.

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Как отметил председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале, государственный долг превысил 5 трлн грн за месяц. Госдолг в гривне увеличился на 3,3%. На прирост повлияли привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, займа от Всемирного банка и размещение ОВГЗ.

"С начала войны основной прирост государственного долга обусловливается внешними займами от официальных кредиторов на финансирование дефицита бюджета, обусловленного войной: с 28.02.2022 государственный долг вырос на 87,6% (+2 392,4 млрд грн), в валютном эквиваленте – на 50,9% (+47,5 млрд долларов)", – отметил нардеп.

Впрочем, часть внешнего долга реструктуризирована.

Госдолг Украины

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года. Это позволит продлить действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством, подписанного 14 сентября 2022 года.

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