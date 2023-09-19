Сейчас он составляет $33,044 трлн.

Совокупный государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил отметку $33 триллиона.

Как сообщает Министерство финансов США, сейчас госдолга США составляет $33,044 трлн. При этом три месяца назад размер госдолга пересек отметку в $32 трлн.

По оценке экспертов The New York Times, к 2030 году показатель американского государственного долга может вырасти до $50 трлн. Это произойдет даже с учетом недавно принятого двухпартийного соглашения по сокращению расходов.

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Повышение уровня госдолга США - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, этим летом был риск, что у США могут закончиться деньги для оплаты счетов, если не будет поднято или приостановлено лимит госдолга.

3 июня президент США Джо Байден подписал закон, который приостанавливает действие "потолка" госдолга правительства до 1 января 2025 года и позволил власти отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Сам Байден заявил, что это помогло предотвратить экономический кризис и настоящему экономическому коллапсу. Если бы политикам не удалось прийти к соглашению по бюджету, Соединенным Штатам впервые за 247-летнюю историю грозил бы дефолт.

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