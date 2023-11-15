Одним из первых украинских бизнесов, вовлеченных в сбор со значительным вкладом, была одесская фармацевтическая компания "ИнтерХим" – постоянный партнер платформы United24.

Создание первого в мире флота морских дронов началось в ноябре 2022 года. За год активности украинские морские беспилотники поразили 7 кораблей агрессора и другие военные цели.

Отечественный флот надводных дронов изменил ход событий в акватории Черного моря: российские военные суда покинули центральную и западную части моря, а значительная их часть повреждена в результате ударов украинских морских беспилотников.

Создание современной флотилии было инициировано в ноябре 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским, запустившим через платформу United24 сбор на безэкипажные ударные катера.

Назначением морских дронов была защита акватории украинских морей и мирных городов от российских крылатых ракет, запускаемых с кораблей, а также разблокирование зернового коридора для гражданских торговых судов и выполнение секретных миссий.

Одним из первых украинских бизнесов, вовлеченных в сбор со значительным вкладом, была одесская фармацевтическая компания "ИнтерХим" – постоянный партнер платформы United24. Отечественный производитель лекарственных средств направил 5 млн грн на создание флота морских дронов.

Сначала компания перевела на инициативу 3 млн грн, а затем в честь 30-летнего юбилея производства состоялся дополнительный сбор среди работников, их семей, а также коллег и партнеров "ИнтерХим". Совместно работники собрали сумму в 118 тысяч гривен, которую фармпроизводитель округлил до 2 млн грн, так же направив их на расширение флота надводных беспилотников.

Присоединение к морской инициативе United24 стало продолжением благотворительного проекта "ИнтерХим" по поддержке военных и жителей деоккупированных территорий Юга. Накануне сбора компания направила более 3,5 тонны воды, очищенной на передовом оборудовании завода, в только что освобожденный Херсон.

В деоккупированный город производитель также передал партию лекарств, вещи первой необходимости и мобильную станцию связи Starlink для жителей города, почти 9 месяцев не имевших возможности беспрепятственно связаться с близкими, и таким образом получивших бесплатную спутниковую связь.

Подробностями о помощи Херсонщине поделился генеральный директор "ИнтерХим" Анатолий Редер:

"Кроме гуманитарной помощи, силами компании мы направили 5,5 млн грн на приобретение 15 военных лодок и моторов для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на Херсонском направлении. В обстоятельствах, связанных с повреждением российскими войсками Каховской ГЭС, они также использовались для помощи гражданскому населению и эвакуации.

Также для военных Херсонского направления мы приобрели багги и эвакуационные автомобили. Стабильно поддерживаем наших защитников лекарствами, а для херсонцев профинансировали установку первого в городе мобильного укрытия.

Всего с начала полномасштабного вторжения "ИнтерХим" направил на помощь ВСУ и пострадавшим от войны более 200 млн грн, в том числе 10 млн через платформу United24".