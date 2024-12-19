Farba Service долучається до партнерської програми Fishka

Ми запускаємо партнерство з найбільшою в Україні програмою лояльності Fishka.

З радістю повідомляємо про запуск нового партнерства з Fishka — найбільшою програмою лояльності в Україні. З 16 грудня програма лояльності Fishka доступна у всіх магазинах та мережах Farba Service.

Плюси для наших клієнтів:

Списання бонусів Fishka до 25%: Отримуйте до 25% від ціни неакційних товарів за бонуси — це реальна економія завдяки вашим повсякденним покупкам.

Видео дня

Накопичення бонусів від брендів Kolorit, Farbmann та Tikkurila:

5% накопичення при купівлі товарів Kolorit та Farbmann в магазинах мережі Farba Service. 3% бонусів нараховуються при купівлі товарів Tikkurila. Вигідності для постійних клієнтів: Використовуйте накопичені бонуси для отримання знижок на ремонтні матеріали, фарби та інше.

Простота та зручність

Взяти участь в новій пропозиції дуже просто: