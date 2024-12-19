Farba Service долучається до партнерської програми Fishka

З радістю повідомляємо про запуск нового партнерства з Fishka — найбільшою програмою лояльності в Україні. З 16 грудня програма лояльності Fishka доступна у всіх магазинах та мережах Farba Service.
Плюси для наших клієнтів:
Списання бонусів Fishka до 25%: Отримуйте до 25% від ціни неакційних товарів за бонуси — це реальна економія завдяки вашим повсякденним покупкам.
Накопичення бонусів від брендів Kolorit, Farbmann та Tikkurila:
- 5% накопичення при купівлі товарів Kolorit та Farbmann в магазинах мережі Farba Service.
- 3% бонусів нараховуються при купівлі товарів Tikkurila.
- Вигідності для постійних клієнтів: Використовуйте накопичені бонуси для отримання знижок на ремонтні матеріали, фарби та інше.
Простота та зручність
Взяти участь в новій пропозиції дуже просто:
- Пред'явіть картку Fishka при оплаті.
- Обирайте неакційні товари для списання бонусів.
- Отримуйте бонуси автоматично на рахунок після покупки.