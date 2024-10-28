Отмечается, что "теневой флот" РФ состоит примерно из 200 судов.

После вторжения Российской Федерации в Украину 45 стран ввели более 5000 санкций в отношении чиновников, учреждений и компаний, нацеленных на все - от алмазов и полупроводников до Владимира Путина. Центробанк РФ в результате потерял доступ к 300 миллиардам долларов.

Издание CBS News пишет, что страны G7 хотели ограничить доходы России от нефти, но побоялись убирать ее с рынка, опасаясь, что нехватка нефти вызовет глобальный скачок цен, поэтому установили предельную цену размере 60 долларов за баррель.

Россия является третьим по величине производителем нефти в мире, и в этом году, несмотря на ограничение цен, доходы от продажи нефти и газа вырастут на 2,6% и составят почти 240 миллиардов долларов. Кремль обходит ограничения с помощью "серого флота". Для маскировки поставок нефть перегружают с сомнительного танкера на легальные.

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Самира Мадани, управляющего компанией из Стокгольма, отметил, что "теневой флот" состоит примерно из 200 судов. По его словам, большая часть нефти из России направляется в Китай или Индию. Анализ данных Министерства торговли Индии за четыре года показал, что стоимость импорта российской нефти в Индию выросла более чем на 2000% с момента вторжения на Украину.

Большая часть этой нефти поступает в индийский порт под названием Сикка, где она перерабатывается в другие нефтепродукты, которые не всегда остаются в Индии. Один из танкеров с нефтепродуктами из индийского порта Сикка проследовал вокруг Африки и через Атлантический океан достиг Нью-Йорка.

Российский обходной маневр приносит свои плоды. Почти вся ее сырая нефть продается выше предельной цены

Санкции против РФ - последние новости

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель жестко высказался об опасности теневого флота РФ. По его словам, способность России экспортировать углеводороды также продолжает войну против Украины.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что поставки сырой нефти из России выросли до максимума за последние три месяца после того, как НПЗ проводят сезонное техническое обслуживание.

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