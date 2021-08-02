Показательно, что это уже не первая попытка представителей ЕДАПСА взять под контроль ГП "Полиграфкомбинат "Украина".

Полиграфкомбинат "Украина" может возглавить заместитель директора предприятия по информационным технологиям и персонализации Татьяна Бондаренко, являющаяся подругой бывшего руководителя скандального консорциума ЕДАПС Ирины Обыденко.

Об этом со ссылкой на собственный источник на ГП "Полиграфический комбинат "Украина" сообщила "Экономическая правда", пишет Lenta.ua.

"Получить контроль над полиграфкомбинатом пытается группа людей, которые уже когда-то смогли это сделать. Они грабили страну за счет завышения цен через подставные компании и вывод средств в офшоры", - рассказал изданию представитель госпредприятия.

Он уточнил, что назначение на должность директора ГП лоббирует "своего" человека и председатель консультативного совета скандального консорциума ЕДАПС Юрий Сидоренко.

По словам собеседника издания, таким "своим" человеком для Сидоренко является заместитель директора полиграфкомбината Татьяне Бондаренко, и "по совместительству" подруга соратницы Сидоренко Ирины Обыденко.

Сидоренко и Обыденко связаны совместной деятельностью с 90-х годов. Так, Одыденко работала в учрежденном и возглавляемым Сидоренко "Дамиана-Банке", а после его ликвидации она возглавляла Коммерческий индустриальный банк, которым владел и возглавлял набсовет тот же Сидоренко.

После того как он создал Консорциумом ЕДАПС, Обыденко с 2004 года и до момента прекращения деятельности, возглавляла эту скандальную структуру.

Также она выступает учредителем компании Industrial Innovation Group (IIG), которая в Украине зарегистрирована под названием ООО "Инновационно-промышленная группа" (ИПГ). По официальной информации, Сидоренко вышел из компании 2015 года, но "злые языки" утверждают, что он является реальным собственником ИПГ, а Обыденко выполняет роль зиц-председателя, или как принято называть – подставного лица.

Компания ООО "Инновационно-промышленная группа" является учредителем компаний ранее входивших в ЕДАПС - ООО "Полли-Сервис", ООО "ЮС-Дизайн", ООО "Голография", - что только подтверждает устойчивую связь Сидоренко с Обыденко.

Источник "Экономической правды" утверждают, что дружба Обыденко и Бондаренко, рвущейся в руководящее кресло директора Полиграфкомбината "Украина" зародилась в те далекие времена, когда Бондаренко работала еще в МВД и тесно сотрудничала с ЕДАПС.

"В течение долгих лет, до создания Государственной миграционной службы Украины, она сотрудничала с ЕДАПС в МВД Украины. Сразу после назначения, пользуясь служебным положением, получила доступ к технической документации Государственного центра персонализации документов и начала передавать документы представителям компании IIG для использования в работе, раскрывая коммерческую информацию Полиграфкомбината третьей стороне", - утверждает источник издания.

По его словам, после назначения Бондаренко на должность заместителя директора по персонализации, на "Украину", как из рога изобилия посыпались многочисленные письма-предложения о сотрудничестве от Industrial Innovation Group.

"С помощью Бондаренко компания Сидоренко стала победителем на поставку оборудования по персонализации М-601. Две такие системы были поставлены в Украину раньше упомянутой компанией "Полли-Сервис", а затем проданы МВД по завышенной в три раза цене $4 млн", - уточнил представитель ГП.

По словам, кандидатура Бондаренко на должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина" согласована в Офисе президента.

Такое уточнение очень важное, поскольку вносить ясность в ситуацию с конкурсом на замещение должности директора полиграфкомбината, а точнее, поясняет, почему конкурс, а точнее его имитация и профанация, вызвавшие большой скандал, как это бывало и раньше, если "новые лица" из окружения Зеленского, начинали продвигать нужных им людей на определенные госдолжности.

Показательно, что это уже не первая попытка представителей ЕДАПСА взять под контроль ГП "Полиграфкомбинат "Украина". Первая, с помощью эдаких Андрея Иванчука и Артура Гранца, которые и сейчас замечены в возне вокруг ГП, была предпринята в 2017 году. Но тогда "номер не прошел" из-за жесткой позиции бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Теперь, после, как шутят на Печерских холмах, ухода из правительства "последнего взрослого", "политические подростки" на Грушевского и Банковой решили оторваться по-полной.

Коррупционные игры власти в одной упряжке с представителями ЕДАПС вокруг "Полиграфическго комбината "Украина" также вызвали возмущение коллектива госпредпритятия.

Представители коллектива, еще до отставки Арсена Авакова обратились с открытым письмом, в котором высказали свое возмущение и опасения по поводу возможного назначения Бондаренко директором ГП.

Письмо адресовано президенту Зеленскому, премьер-министру Шмыгалю, главе СБУ Баканову, серетарю СНБО Данилову и тогда еще главе МВД Авакову.

Подписи, обращающихся к власти работников ГП, едва поместились на 10 стандартных листах.

Ответа от вышеуказанных лиц коллектив полиграфкомбината не дождался. Вместо них, работникам предприятия ответило Минэкномразвитие. Ответ исполнен в классическом стиле отечественной бюрократии, который имеет название "отписка".

Впрочем, у этого скандала, есть еще одна составляющая – международная. Он может стать еще одним международным скандалом, спровоцированным нынешней властью в преддверии визита Владимира Зеленского в США.

Дело в том, что США расследовали дело о коррупции и выдвинули обвинения представителям ЕДАПС - Юрию Сидоренко, его племяннику Александру Васильеву, а также чиновнику IKАО (Международная организация гражданской авиации при ООН) Маурицио Сицилиано.

Правоохранительные органы США обвиняют Сидоренко и Васильева в многочисленных фактах подкупа чиновника IКАО. В частности, в течение 2005-2010 годов они платили взятки Сицилиано за лоббирование изготовления машиночитаемых документов для ряда стран. Именно Сицилиано отвечал в IКАО за проекты, связанные с такими документами.

Следствие установило, что ЕДАПС выплачивал Сицилиано "черную" зарплату от $3 до $5 тыс ежемесячно. Кроме того, Сидоренко устроил сына Сицилиано работать в структуре ЕДАПС в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно сейчас там проживают Сидоренко с Васильевым.

Очевидно, что в Офисе президента, когда согласовывали кандидатуру Бондаренко на должность директора "Украины", не учли, что, как свидетельствуют различные публикации отечественных и зарубежных СМИ, пребывают под пристальным вниманием Белого дома.

Смогут ли осознать масштаб этого скандала на Банковой и сделать все для его ликвидации, чтобы не создавать Зеленскому дополнительных проблем в ходе визита в США и не портить международный имидж страны, пока не ясно? Понятно другое, что все громкие заявления власти о борьбе с коррупцией являются лишь пустыми словами, не подкрепленными конкретными делами.

Автор: Иван Бойко