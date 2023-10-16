Деньги планируется направить на программу протезирования военнослужащих.

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал в проекте Госбюджета-2024 изъять расходы на производство сериалов и реконструкцию первой очереди Музея Голодомора и направить эти средства на нужды военных.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив, что также прошла правка, которая предусматривает изъятие 574 млн грн из реконструкции первой очереди Музея Голодомора и направление средств на программу поддержки военных и других категорий граждан.

"Из интересных неожиданностей в решении Комитета по бюджету: во-первых, прошла правка моего коллеги Цабаля, которой поручается правительству забрать 445 млн грн из расходов на производство сериалов. И отправить эти деньги на программу протезирования военнослужащих", - написал Железняк.

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Бюджет-2024

15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год. Самой большой статьей бюджета является сфера безопасности и обороны.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что расходы сектора безопасности и обороны должны покрываться за счет собственных источников. Расходы сектора безопасности и обороны составляют более 1,6 трлн грн, тогда как налогов в годовом измерении поступает 1,3 трлн грн.

16 октября 2023 года стало известно, что профильный комитет рекомендует правительству переработать проект госбюджета-2024. По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласы, депутаты внесли в законопроект о государственном бюджете на 2024 год 1620 поправок на общую дополнительную сумму расходов в 12,5 трлн гривень при том, что общая сумма расходов госбюджета-2024 составляет 3,1 трлн грн.

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