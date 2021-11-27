Сейчас фактически завершена реконструкция первой очереди музея Голодомора.

В следующем году должна быть построена вторая очередь музея Голодомора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении во время мероприятия, посвященного памяти жертв Голодомора.

"Мы фактически завершили реконструкцию первой очереди музея Голодомора. В следующем году исполняется 90-я годовщина этой страшной трагедии. И к этой дате мы должны построить вторую очередь исторически важного музея. Об этом и о ряде других мероприятий я подписал соответствующий указ. И это вопрос не только долга, уважения или чести. Это вопрос нашего с вами существования. Потому что как только исчезнет память о миллионах умерших и нерожденных украинцев, исчезнем мы сами", - сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что до сих пор не известны имена многих украинцев, умерших от Голодомора, который уничтожал целые семьи, улицы и села.

"Но он не смог уничтожить нас окончательно. Так что есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколениям. О том, что ужас под названием "Голодомор" до этого не описывал ни один словарь. Ибо ни один правитель до этого не смог выдумать подобного зверства. Мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово - пережили. И победили", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чествуют память жертв голодоморов.

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Автор: Екатерина Жирий