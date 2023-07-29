Зеленский объяснил свой шаг тем, что прежде всего нужно принимать решения, приближающие победу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Об этом говорится в карточке закона на сайте ВР. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свой шаг тем, что прежде всего нужно принимать решения, приближающие победу Украины.

"Считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины, поэтому предлагаю Закон отклонить", – говорится в предложении.

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Заказчиком строительства является ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора"". Поскольку территория является охранной зоной Лавры, проведение строительных работ было согласовано с ЮНЕСКО.

Музей Голодомора

Национальный музей Голодомора был создан по приказу Кабмина 8 июля 2009 года, а фактическое открытие музея состоялось в августе 2009 года. Первая очередь комплекса была построена в 2008 году. Вторая очередь начала реализовываться в 2017 году.

28 ноября 2020 года, во время памяти жертв голодоморов в Украине, президент Владимир Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

27 ноября 2021 года Зеленский заявил о том, что в 2022 году должны быть построена вторая очередь музея Голодомора.

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