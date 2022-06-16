Сейчас компания и ее клиенты распродают имеющиеся запасы на российском рынке.

Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать напиток Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola Co.

Сейчас компания и ее клиенты распродают имеющиеся запасы. Когда они закончатся, Coca-Cola HBC "больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", – заявила компания.

Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы на российском рынке на 13-й день после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда компания заявила, что "продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события".

По данным российского издания Коммерсантъ, в России Coca-Cola HBC кроме самой Coca-Cola и ее подвидов выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другую продукцию. В России работает 10 заводов компании.

Напомним, что под Киевом в Большой Дымерке русская армия разрушила завод Coca Cola.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля компания Coca Cola заявила, что выделит помощь Украине на сумму около $15 млн.

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