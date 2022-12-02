Средняя сумма оплаты существенно увеличилась (на 28%) и составила 839 грн.

В этом году в "черную пятницу" украинцы совершили покупок почти на треть меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил Украинский процессинговый центр (UPC), который проанализировал данные о покупках держателей карт 19 украинских банков в "черную пятницу" 25 ноября и сравнил с показателями дня распродажи в прошлом году.

"Количество покупок сократилось на 30%, а потратили держатели карт в этот день на 10% меньше. Следует отметить, что средняя сумма оплаты существенно увеличилась (на 28%) и составила 839 грн", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, оплаты в торговых точках и магазинах по сравнению с 2021 годом уменьшились как в количестве, так и в оборотах: на 36% и 24% соответственно. А средняя сумма чека составила 335 грн, что на 19% больше прошлогоднего показателя.

Вместе с тем в интернет-магазинах украинцы меньше делали покупок (на 12%), а денежные обороты снизились на 4% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что средняя сумма трансакции в интернете равнялась 1 тыс. 916 грн, увеличившись за год на 9%.

"В этом году общее количество оплат во время распродаж "черной пятницы" значительно отличается от прошлогодних показателей: украинцы делали меньше покупок и потратили меньше, но средняя сумма сделки существенно увеличилась", - подытожили аналитики.

Черная пятница-что известно

Black Friday в Украине пришел из США. Традиционно - это пятница после Дня благодарения - государственного праздника в США, который отмечается в четвертый четверг ноября.

В "Черную пятницу" множество магазинов совершенно разных направлений и уровней радуют покупателей скидками на свои товары. Каждый магазин сам устанавливает, сколько дней продлятся распродажи, и обычно такой период скидок составляет 3-5 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: