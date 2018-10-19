Черная пятница 2018: когда ждать в Украине день грандиозных скидок

Черная пятница является хорошим днем, чтобы подготовится к рождественским и новогодним праздникам, и купить подарки друзьям и близким со скидкой.

Уже прошло больше половины октября и к нам неумолимо приближается ноябрь, а вместе с ним – и долгожданная для всех шопоголиков и желающих просто сэкономить на покупках, так называемая Черная пятница 2018.

В Украине Черная пятница в 2018 году приходится на 23 ноября. В это день множество магазинов абсолютно разных направлений и уровней порадуют покупателей скидками на свои товары.

Black Friday в Украину пришел из США, где он проходит, начиная еще с 19 века. Традиционно – это пятница после Дня благодарения – государственного праздника в США, который отмечается в четвертый четверг ноября.

Черная пятница открывает рождественский сезон распродаж. В этот день скидки в магазинах могут доходить до 90%, он характеризуется большими очередями. В этот день магазины открываются очень рано – около 5 утра – и работают допоздна, а многие американцы берут на работе отгул.

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Стоит отметить, что это еще и весьма травмоопасный день – желающие по дешевке заполучить какую-либо вещицу готовы бежать к ней, сметая все и всех на своем пути, и буквально выбивать, выгрызать, вырывать из чужих рук понравившийся товар, особенно на фоне того, что зачастую количество акционного товара ограничено и на всех его может не хватить.

Правда, в Украине такого безумия Черной пятницы пока еще замечено не было – обычно все ограничивается большими очередями. Также от физических увечий спасают интернет-магазины, где можно выбрать понравившийся товар со скидкой без физического контакта с обезумевшими покупателями. Тем более, что по данным, Google, за последние 5 лет интерес интернет-пользователей в мире к этому событию вырос более чем в два раза.

Черная пятница в Украине обычно не характеризуется и огромными скидками, как в США. Тем не менее, каждый год список магазинов- участников расширяется. Однако, украинские ритейлеры практикуют «продление» грандиозных распродаж и на следующие за Черной пятницей субботу и воскресенье.

Согласно исследованию, инициированному провайдером Picodi на специальном портале Black Friday Global, в Украине продажи в Черную пятницу вырастают на 1303% по сравнению с обычной пятницей. А среднестатистический украинец в этот день потратит до 3 тысяч гривень. Кстати, по данным за 2017 год, самые большие скидки предлагали покупателям в США (до 68%), Канаде и Украине (до 66%).

В целом, Черная пятница является хорошим днем, чтобы подготовится к рождественским и новогодним праздникам, и купить подарки друзьям и близким со скидкой. А пока у вас осталось чуть больше месяца до дня, когда Черная пятница наступит, чтобы подготовится и решить, что же вы хотите купить со скидкой себе или на подарок кому-то.