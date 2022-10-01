На Черную пятницу все магазины в Украине устраивают распродажи с большими скидками.

Черная пятница - это особый период, когда магазины предлагают большие скидки на товары и проводят распродажи. Это хороший шанс сэкономить на покупке и купить дорогую вещь по меньше цене. Распродажи на Черную пятницу проводят как обычные магазины, так и онлайн-площадки.

Когда Черная пятница 2022

Черную пятницу в мире по традиции проводят после американского праздника Дня благодарения, который отмечается в США в последний четверг ноября. В 2022 году Черная пятница выпадает на 25 ноября. Каждый магазин сам устанавливает, сколько дней будут длиться распродажи. Обычно период скидок длится 3-5 дней.

Черная пятница - история события

Первые упоминания о Черной пятнице появились в 1960-ых годах как метафора огромных пробок на День благодарения. Этот праздник очень популярен в США, и к нему американцы всегда делали покупки.

Видео дня

Магазины быстро поняли, как получить выгоду из этого праздника, и приурочили период распродаж ко Дню благодарения. Хоть в этот день на товар делаются скидки, но за счет огромного количества покупателей владельцы бизнеса получали огромную прибыль. Со временем традиция стала популярной во всем мире.

Кто в Украине проводит Черную пятницу

Магазин техники Фокстрот проводит распродажи с 21 по 30 ноября .

проводит распродажи . На Rozetka Черная пятница продлится с 22 по 28 ноября . Здесь обещают скидки до -60%.

Черная пятница продлится . Здесь обещают скидки до -60%. В сети торговых магазинов Эпицентр скидки будут действовать с 22 по 28 ноября .

скидки будут действовать . Магазин электроники Эльдорадо будет продавать товары со скидками с 25 ноября . Скидки будут действовать в том числе на технику с доставкой в разные города.

будет продавать товары со скидками . Скидки будут действовать в том числе на технику с доставкой в разные города. Магазин Алло также проведет распродажи, но точные даты пока не сообщает.

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