Черная пятница - это особый период, когда магазины предлагают большие скидки на товары и проводят распродажи. Это хороший шанс сэкономить на покупке и купить дорогую вещь по меньше цене. Распродажи на Черную пятницу проводят как обычные магазины, так и онлайн-площадки.
Когда Черная пятница 2022
Черную пятницу в мире по традиции проводят после американского праздника Дня благодарения, который отмечается в США в последний четверг ноября. В 2022 году Черная пятница выпадает на 25 ноября. Каждый магазин сам устанавливает, сколько дней будут длиться распродажи. Обычно период скидок длится 3-5 дней.
Черная пятница - история события
Первые упоминания о Черной пятнице появились в 1960-ых годах как метафора огромных пробок на День благодарения. Этот праздник очень популярен в США, и к нему американцы всегда делали покупки.
Магазины быстро поняли, как получить выгоду из этого праздника, и приурочили период распродаж ко Дню благодарения. Хоть в этот день на товар делаются скидки, но за счет огромного количества покупателей владельцы бизнеса получали огромную прибыль. Со временем традиция стала популярной во всем мире.
Кто в Украине проводит Черную пятницу
- Магазин техники Фокстрот проводит распродажи с 21 по 30 ноября.
- На Rozetka Черная пятница продлится с 22 по 28 ноября. Здесь обещают скидки до -60%.
- В сети торговых магазинов Эпицентр скидки будут действовать с 22 по 28 ноября.
- Магазин электроники Эльдорадо будет продавать товары со скидками с 25 ноября. Скидки будут действовать в том числе на технику с доставкой в разные города.
- Магазин Алло также проведет распродажи, но точные даты пока не сообщает.