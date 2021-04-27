Проект направлен на возвращение людей на Луну.

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters.

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"Компания Blue Origin заявила, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в изменении приоритетов", - пишет агентство.

Что этому предшествовало

NASA в начале апреля 2021 года заключило со SpaceX контракт на строительство космического корабля для доставки астронавтов на Луну уже в 2024 году.

Проект направлен на возвращение людей на Луну впервые с 1972 года.

"NASA осуществило ошибочное приобретение программы Human Landing System и в последнюю минуту изменило приоритеты", - заявили в Blue Origin.

"Их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и угрожает возвращению Америки на Луну. Поэтому мы подали протест", - добавили в компании.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже 13 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 893 аппаратов, и до конца этого года компания Илона Маска планирует выполнить еще два запуска. То есть, к концу года у SpaceX будет без малого 1000 спутников Starlink.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

2 февраля 2021 года появилась информация о том, что SpaceX планирует запустить ракету с гражданским экипажем.

Джефф Безос: что нужно знать

Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Его состояние оценивается в 196,2 млрд долларов.

В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли 200 млрд долларов, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на 67,5 млрд долларов.

3 февраля 2021 года стало известно о том, что Безос решил покинуть пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко