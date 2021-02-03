Миллиардер Джефф Безос и основатель компании Amazon решил покинуть пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.
Об этом говорится в заявлении Amazon.
В третьем квартале 2021 года Безос перейдет на должность исполнительного директора Amazon, а его место займет Энди Ясси, который в настоящее время является руководителем Amazon Web Services.
Безос намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах компании.
В письме к сотрудникам компании Безос сообщил, что передает лидерство Энди Ясси.
"Энди хорошо известный в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я ему полностью доверяю", - отметил Безос.
Читайте такжеКомпания Безоса успешно запустила ракету с капсулой для пассажиров (видео)
Джефф Безос В Amazon: что нужно знать
Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.
Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Его состояние оценивается в 196,2 млрд долларов.
В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли 200 млрд долларов, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на 67,5 млрд долларов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram