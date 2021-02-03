Джеф Безос намерен и дальше участвовать в важных проектах Amazon.

Миллиардер Джефф Безос и основатель компании Amazon решил покинуть пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

Об этом говорится в заявлении Amazon.

В третьем квартале 2021 года Безос перейдет на должность исполнительного директора Amazon, а его место займет Энди Ясси, который в настоящее время является руководителем Amazon Web Services.

Безос намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах компании.

В письме к сотрудникам компании Безос сообщил, что передает лидерство Энди Ясси.

"Энди хорошо известный в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я ему полностью доверяю", - отметил Безос.

Джефф Безос В Amazon: что нужно знать

Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Его состояние оценивается в 196,2 млрд долларов.

В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли 200 млрд долларов, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на 67,5 млрд долларов.

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Автор: Олег Давыгора