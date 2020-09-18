Стартовать Falcon 9 будет из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида

Компания Илона Маска SpaceX анонсирует запуск тринадцатой миссии Starlink.

Об этом сообщает сайт SpaceX.

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Когда будет старт

SpaceX запланировала запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников на 18 сентября.

"18 сентября в 1:57 p.m. EDT (20:57 по Киеву) должен состояться запуск тринадцатый миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink", - говорится на сайте компании.

Стартовать Falcon 9 будет из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

В SpaceX отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.

Что такое SpaceX

SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Илон Маск заявил, что во время следующего тестового запуска прототип космического корабля Starship SN8 запустят на высоту более 18 км.

10 сентября 2020 года SpaceX показала необычное видео запуска и приземления Falcon 9.

3 сентября 2020 года компания Илона Маска заявила о том, что планирует вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink.

31 августа 2020 года компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 для вывода в космос трех спутников.

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Автор: УНИАН