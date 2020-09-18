Часть ракеты-носителя должна будет приземлиться на платформу в Атлантическом океане. / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает сайт SpaceX.

Читайте такжеОбнародованы первые результаты тестов спутникового интернета от Илона Маска

Когда будет старт

SpaceX запланировала запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников на 18 сентября.

"18 сентября в 1:57 p.m. EDT (20:57 по Киеву) должен состояться запуск тринадцатый миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink", - говорится на  сайте компании.

Стартовать Falcon 9 будет из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

В SpaceX отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.

Что такое SpaceX

SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.

Хронология событий

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН