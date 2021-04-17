«NASA рулит!», — написал Маск в Twitter.

NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX для создания космического корабля, на котором астронавты отправятся на Луну уже в 2024 году.

Об этом сообщает NASA.

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Общая сумма контракта составит $2,89 млрд. За право заключить соглашение с NASA боролись еще две компании — Dynetics и Blue Origin, которой владеет Джефф Безос.

Агентство попросило их разработать систему приземления, которая будет использоваться в рамках программы Artemis для доставки астронавтов на поверхность Луны.

«Мы наградили SpaceX за продолжение разработки нашей интегрированной системы приземления человека. Мы уверены в партнерстве со SpaceX, которое поможет нам выполнить миссию Artemis, и с нетерпением ждем продолжения нашей работы по высадке астронавтов на Луну, чтобы подготовиться к следующему гигантскому прыжку к Марсу», — заявила Лиза Уотсон-Морган, менеджер программы Human Landing System (HLS), во время пресс-конференции.

Во время этой миссии NASA планирует впервые отправить на спутник Земли женщину-астронавтку.

NASA хотело сохранить конкуренцию во время проекта HLS, но только SpaceX смогла предложить подходящую стоимость посадочного модуля для бюджета агентства.

«NASA рулит!!», — отреагировал Маск на приятные для его компании новости.

Миссия Artemis должна стать следующим «большим шагом» по исследованию Луны, уверены в агентстве. Разработка HLS должна стать «устойчивой основой, чтобы получить понимание и извлечь уроки, которые помогут продвинуть нас к более глубоким исследованиям, которых никогда раньше не было».

NASA отправит корабль Orion на лунную орбиту — в космос его выведет ракета Space Launch System. Экипаж корабля будет состоять из четырех человек — двое из них отправятся на поверхность Луны в посадочном модуле, которые разработает Space X. Примерно через неделю они вернутся на корабль на этом же модуле.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже 13 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 893 аппаратов, и до конца этого года компания Илона Маска планирует выполнить еще два запуска. То есть, к концу года у SpaceX будет без малого 1000 спутников Starlink.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

2 февраля 2021 года появилась информация о том, что SpaceX планирует запустить ракету с гражданским экипажем.

Джефф Безос: что нужно знать

Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Его состояние оценивается в 196,2 млрд долларов.

В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли 200 млрд долларов, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на 67,5 млрд долларов.

3 февраля 2021 года стало известно о том, что Безос решил покинуть пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко