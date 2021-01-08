Ракета со спутником стартовала в 04:16 по киевскому времени с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи Türksat 5A.

Ракета со спутником стартовала в 04:16 по киевскому времени с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал.

Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку на морскую платформу «Just Read the Instructions» в Атлантическом океане.

Deployment of Turksat 5A confirmed pic.twitter.com/M1Ie1018JH — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Вторая ступень отработала штатно и доставила спутник на запланированную геопереходную орбиту.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

До окончательной геостационарной орбиты в точку стояния 31° в.д. на высоте 35 786 км аппарат доберется с помощью собственных плазменных двигателей.

Turksat-5A

Turksat-5A создан Airbus Defence and Space на платформе Eurostar E3000EOR (полостью электрическая версия Eurostar E3000) и будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat для телекоммуникационных услуг для целей эфирного вещания. Геостационарный спутник охватит Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

Спутник оснащен 42 передатчиками Ku-диапазона общей пропускной способностью 50 Гбит/с. Масса спутника — 3,4 тонны. Питание аппарата будут обеспечивать две развертываемых солнечных панели, расчетный срок эксплуатации обычный — 15 лет.

Starlink: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже 13 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 893 аппаратов, и до конца этого года компания Илона Маска планирует выполнить еще два запуска. То есть, к концу года у SpaceX будет без малого 1000 спутников Starlink.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

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Автор: УНИАН