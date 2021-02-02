На борту будут находиться только гражданские лица.

Американская компания SpaceX Илона Маска собирается до конца 2021 года запустить ракету Falcon 9 в рамках первой коммерческой миссии полета на орбиту. На борту будут находиться только гражданские лица.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4, первой полностью коммерческой миссии астронавтов, на орбиту», — говорится в сообщении компании.

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Одним из участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Остальные три участника будут представителями «широкой общественности», их имена объявят позднее.

Пуск планируется провести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. Ракета должна выйти на околоземную орбиту, после чего экипаж пробудет там несколько дней.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже 13 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 893 аппаратов, и до конца этого года компания Илона Маска планирует выполнить еще два запуска. То есть, к концу года у SpaceX будет без малого 1000 спутников Starlink.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

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Автор: Елена Коваленко