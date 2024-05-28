Брюссель выделит средства на восстановление Черниговской области.

Бельгия передаст Украине в 2024 году прибыль от замороженных активов Российской Федерации. Речь идет о сумме в 1,7 миллиарда евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1 млрд 700 млн евро от доходов от замороженных российских активов. Также есть решение для восстановления. Бельгия будет выделять средства на восстановление нашей Черниговщины", - сообщил Зеленский.

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Кроме того, президент отметил, что ведется работа над тем, чтобы в Украине открылся офис бельгийского агентства развития.

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Бельгия планирует направить все полученные проценты с замороженных российских активов на восстановление Украины. Бельгия заморозила российские активы общей стоимостью 58 миллиардов евро. Кроме того, Бельгия заблокировала российские финансовые транзакции на 191 миллиард евро.

Кроме того, 28 мая министр иностранных дел страны Хаджа Лабиб сообщила, что Брюссель поставит Киеву 30 истребителей F-16из собственных запасов до 2028 года. По мнению министра, эта поддержка Киева необходима, чтобы остановить Путина.

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