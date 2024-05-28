Сообщается, что первые самолеты должны быть переданы уже "до конца года".

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году, заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб во вторник, 28 мая, передает RTL info.

По ее словам, первые самолеты должны быть поставлены уже "до конца года".

Отмечается, что данное обязательство будет оформлено в соглашении по гарантиям безопасности, подписание которого запланировано на 28 мая в Брюсселе по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

Также указывается, что Бельгия возьмет со своих запасов боеприпасы для оснащения F-16, предназначенных для Украины.

По мнению министра Лабиб, эта поддержка Киева необходима, чтобы остановить Путина, решившего "отодвинуть границы европейских стран", и чтобы обеспечить безопасность Бельгии.

"Могут ли российские танки однажды вторгнуться в Брюссель? Если мы позволим, это не невозможный сценарий", - заявила она.

Зеленский едет в Бельгию - что сообщалось

Напомним, УНИАН ранее писал, что 28 мая президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Бельгию.

Отмечалось, что указанный визит запланировали еще две недели назад, однако его отменили из-за тяжелой ситуации на фронте.

Среди главных тем - подписание двустороннего соглашения о безопасности, военная поддержка страны в войне с Россией, а также истребители F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: