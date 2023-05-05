Бельгия заморозила российские активы общей стоимостью 58 млрд евро. Кроме того, Бельгия заблокировала российские финансовые транзакции на 191 млрд евро.

Бельгия планирует направить все полученные проценты с замороженных российских активов на восстановление Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Александр де Кроо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, сообщается на сайте бельгийского правительства.

По данным Минфина страны Бельгия заморозила российские активы общей стоимостью 58 млрд евро. Кроме того, Бельгия заблокировала российские финансовые транзакции на 191 млрд евро.

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По словам де Кроо, в марте Бельгия решила направить часть процентов от налога на замороженные активы в поддержку Украины, но правительство страны хотело бы использовать для этого все полученные проценты.

"Сейчас мы исследуем, как можем полностью использовать доходы с этих российских активов в поддержку восстановления Украины. Бельгия готова играть ведущую роль в этом в Европейской комиссии", – заявил премьер-министр Бельгии.

Замороженные росийские активы

Европейский союз пытается найти и заморозить активы российских миллиардеров, находящихся под санкциями. Блок уже заморозил активы на сумму 20,9 млрд евро. Но если учесть, что в 2019 году общий объем инвестиций РФ в ЕС оценивался в €136 млрд, то ЕС нужно найти и заморозить еще €115 млрд.

По состоянию на ноябрь 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов. Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

В октябре главы стран-членов ЕС поручили Европейской комиссии подготовить варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины. В феврале Еврокомиссия предложила ужесточить обязательства по отчетности банками о замороженных активах России, а также российских компаний и физических лиц.

В марте 2023 года в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ в пользу Украины.

14 апреоя 2023 года США заявили о том, что хотят использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

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