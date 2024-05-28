В 2024 году Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Как сказано на сайте президента Украины, Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году.

В частности, такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку Украине в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в этом документе.

"Впервые в таком соглашении по безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, - 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году", - сказано в сообщении.

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Также Бельгия гарантирует, что будет предоставлять своевременную помощь в сфере безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и способствовать проведению военных тренировок.

Вместе с тем, отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению убытков, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении.

Кроме того, будет углубляться сотрудничество в сферах разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

К тому же, в соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Как отметили в Офисе президента Украины, Бельгия - 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Соглашение по безопасности между Украиной и Испанией

Как сообщал УНИАН, 27 мая Украина и Испания заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания до 2027 года предоставит 5 млрд евро на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

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