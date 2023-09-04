Без роуминга абоненты российских операторов не смогут получать СМС на российский номер для подтверждения банковских транзакций.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, канадские операторы заявили о том, что в ближайшее время перестанут предоставлять услуги в роуминге абонентам российской "большой четверки".

Как сообщает российский РБК, без связи останутся МТС, Мегафон, Tele2 и Билайн. Отключение российских операторов от роуминга изданию подтвердили в одном из трех национальных мобильных операторов в Канаде. Без роуминга абоненты российских операторов не смогут получать СМС на российский номер для подтверждения банковских транзакций.

"Нам пришли уведомления о прекращении сервиса, дальше один за другим местные операторы начали отключать нас от роуминга", - заявил собеседник издания, отметив, что причиной этого стали санкции Канады против российских мобильных операторов.

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В компании пояснили, что приняли это решение "чтобы соответствовать санкциям правительства Канады в отношении России". В то же время других российских операторов мера не коснется.

Отмечается, что в других странах подобных прецедентов пока не было - роуминговые соглашения не разрывали сразу все операторы.

Ранее при отключении роуминга компании могли перейти на другого оператора или передать трафик своих клиентов через оператора из другой страны. Однако первый вариант в Канаде невозможен, а второй требует времени.

Кроме того, операторы из третьих стран сами могут оказаться заблокированными за помощь российским компаниям.

Война в Украине и стуация с роумингом

В апреле 2023 года стало известно о том, что ведущий оператор РФ "Мегафон" может остаться без роуминга из-за действий США. Сообщалось, что часть граждан Российской Федерации может забыть о такой технологии 21 века, как "роуминг" в связи с последним пакетом санкций со стороны Минфина США.

В то же время, в апреле 2023 года комитет ассоциации ЕС-Украина принял предложение Комиссии о присоединении Украины к правилам роуминга ЕС.

В июле 2023 года Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев. Параллельно Комиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС.

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