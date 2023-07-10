Параллельно Комиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС.

9 июля Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Комиссия способствовала заключению соглашения о продлении договоренности, подписанной в апреле 2022 года, между 22 европейскими и семью украинскими операторами.

"Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) следит за влиянием соглашения. Последние данные показывают, что оно оказалось эффективным, позволив операторам предоставлять доступные звонки через границы. Что касается межоператорских тарифов на трансграничные звонки, то операторы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), которые являются частью соглашения, имеют значительно более низкие тарифы, чем те операторы, которые его не подписали", – отмечается в сообщении.

Параллельно Комиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение. В апреле 2023 года комитет ассоциации ЕС-Украина принял предложение Комиссии о присоединении Украины к правилам роуминга ЕС. Следующим шагом для Украины является полное согласование своего законодательства с законодательством ЕС, а затем последует принятие окончательного решения Советом Европейского Союза.

Видео дня

Украинцы в Европе: важные новости

Правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на помощь украинским беженцам. В лидерах среди членов ЕС оказалась Польша, которая потратила 12 миллиардов евро.

В Чехии с 1 июля 2023 года изменились правила для беженцев из Украины. Изменения произошли в вопросах предоставления помощи и бесплатного жилья. К примеру, владельцам жилья, которые приютили у себя украинцев и проживают с ними вместе, размер пособия снизят с 3000 до 2400 крон.

Вас также могут заинтересовать новости: