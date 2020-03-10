"Киевгорстрой" возобновляет строительство одного из объектов "Укрбуда"

На сегодня почти закончен аудит в целом всех объектов "Укрбуда", которые будет достраивать "Киевгорстрой".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" возобновляет строительные работы на еще одном объекте компании "Укрбуд" - жилищном комплексе "Гармония".

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Об этом своей странице в соцсети Facebook сообщил глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Объект приняли, строители зашли на площадку с целью завершения необходимых работ. На днях начнем продавать. Кроме того, почти закончен аудит в целом всех объектов "Укрбуда". Уже в ближайшее время буду готов озвучить подробности", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13,7 тысячи инвесторов. 12 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженное строительство жилых комплексов "Укрбуда" завершит компания "Киевгорстрой".

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ. Еще 51 предприятие входит в холдинг на правах ассоциированных членов. Уставный капитал ХК "Киевгорстрой" составляет 16,5 миллиона гривень.