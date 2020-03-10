Япония направит $4 миллиарда на борьбу с коронавирусом – Reuters

Японское правительство также планирует направить еще 1,6 триллиона иен на фискальные меры.

Власти Япония планирует потратить 4,1 миллиарда долларов на второй пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух не связанных между собой правительственных чиновников.

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Правительство также планирует направить еще 1,6 триллиона иен на фискальные меры. Впрочем, об этом официально станет известно чуть позже во вторник.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 марта за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.