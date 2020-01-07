Милованов захотел пересмотреть деятельность профсоюзов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов напомнил, что в Украине есть профсоюзы, которые борются за права работников, а есть такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает необходимым пересмотреть деятельность профессиональных союзов.

Об этом он написал в Facebook.

«Профсоюзы должны защищать права работников. Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях, где у людей нет альтернативы. То есть там, где не работает конкуренция за работника. Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право работника получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?», - отметил министр.

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Милованов подчеркнул, что есть профсоюзы, которые борются за права работников, а есть такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий.

«Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают, и просто получают (обязательный) процент с зарплаты работников. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитирует на работниках, должны быть остановлены», - убежден Милованов.