«Биофарма» продает бизнес немецкой компании STADA

Сделка будет закрыта в декабре 2019 года.

Украинская компания-производитель фармацевтической продукции «Биофарма» продает свой бизнес по производству лекарственных препаратов немецкой фармацевтической компании STADA.

Читайте такжеКабмин одобрил программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года

Об этом сообщается в пресс-релизе STADA.

"Фармацевтический бизнес Biopharma станет неотъемлемой частью STADA в Украине и имеет мощный потенциал роста в производстве высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов", - говорится в сообщении.

В частности, соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в городе Белая Церковь (Киевская область) и слияние компаний, которое завершится в декабре 2019 года. При этом сумма сделки не указывается.

Отмечается, что с приобретением бизнеса "Биофармы" STADA осуществила одну из крупнейших финансовых инвестиций в фармацевтический сектор Украины на сегодняшний день.

"Мы видим большой потенциал на украинском рынке. С этим приобретением мы станем важным игроком на украинском фармацевтическом рынке с сильным местным производством", - цитирует пресс-служба генерального директора STADA Питера Гольдшмидта.

Также сообщается, что управляющий партнер "Биофармы" Константин Ефименко вместе с партнером Василием Хмельницким и финансовыми инвесторами сосредоточатся на развитии бизнеса компании по переработке плазмы крови как в Украине, так и на международных рынках.

Украинским бизнесом STADA будет руководить новоназначенный генеральный директор Борис Лабенский.

Справка УНИАН. «Биофарма» - одно из крупнейших фармацевтических предприятий Украины, которое изготавливает препараты, произведенные из донорской плазмы человека, рекомбинантные препараты, препараты на основе спорообразующих бактерий и др. Иностранными акционерами компании являются американская компания Horizon Capital и голландский инвестиционный банк FMO.

STADA Arzneimittel AG - это публичная компания со штаб-квартирой в Бад-Фильбеле (Германия). Компания сосредоточена на двух направлениях: генерические препараты, в частности специальные фармацевтические препараты, и безрецептурные препараты. Продает свою продукцию примерно в 120 странах.