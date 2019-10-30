Ситуация на рынке климатизации: мнение эксперта

Украинский рынок недвижимости продолжает активно развиваться: по прогнозам девелоперов, до конца 2019 года только в Киеве и только торговых площадей планируется ввести в эксплуатацию около 400 тыс. кв. м. Также динамично развивается сектор жилой и офисной недвижимости. В целом, конкуренция за потребителя на рынке крупных объектов возрастает, а это приводит к качественным изменениям как в форматах ТРЦ, БЦ и ЖК, так и в их оснащении, основной же здесь является климатизация. Каким же должно быть современное климатическое оборудование?

Ключевыми тенденциями в производстве климатического оборудования эксперты называют энергоэффективность и использование «зеленых» хладагентов.

«Все ведущие производители климатического оборудования, которые присутствуют на рынке Европы, при разработке новых видов продукции ориентируются на Европейское законодательство: прежде всего, это директивы Eco-Design и F-Gas Regulation», - говорит Владимир Степура, директор компании «Ликонд», официального дистрибьютора DAIKIN в Украине, которая входит в ТОП-3 поставщиков украинского рынка климатизации крупных объектов недвижимости.

Директива Eco-Design устанавливает минимальные требования к энергоэффективности оборудования, и этот показатель постоянно повышается. Вторая директива (F-Gas Regulation) вводит ограничение на использование оборудования, содержащего гидрофторуглероды с высокими показателями ПГП (потенциала глобального потепления).

На примере корпорации DAIKIN можно увидеть, что ведущие производители климатического оборудования повсеместно внедряют технологию инверторного управления (в первую очередь, для компрессоров), а также применяют безопасные хладагенты нового поколения с низким ПГП.

Для оборудования бытового и коммерческого назначения таким является хладагент R-32. Для оборудования промышленного назначения, например, для чиллеров холодопроизводительностью до 700 кВт - таким является тот же хладагент R-32, а для более мощных чиллеров - хладагенты R-1234ze / R-1234yf и другие.

Еще одна интересная тенденция, которая проявилась на климатическом рынке – «поляризация» модельного ряда техники от премиум-моделей до «бюджетных», чтобы дать более широкие возможности выбора для разных сегментов потребителей.

«Ведущие производители климатического оборудования разрабатывают и предлагают на рынке как модели с максимальным набором функциональных возможностей, обеспечивающих максимальный уровень комфорта (естественно более дорогих по цене), так и модели, рассчитанные на «бюджетного потребителя» (но при этом качество оборудования не должно страдать)», - отмечает Владимир Степура.

Кроме того, эксперт отмечает проникновение IT-технологий в климатическую индустрию: в новых разработках ведущие производители всё больше внимание уделяют удаленному мониторингу и управлению работающего оборудования.

В целом, при оснащении крупных объектов недвижимости, заказчики все больше обращают внимание на надежность оборудования, ведь оно должно обеспечивать бесперебойную работу круглый год. Эксперты утверждают, что благодаря высокому качеству и энергоэффективности, современные климатические системы способны не только обеспечить высокий комфорт в помещениях различного назначения, но и снизить эксплуатационные затраты на объекте.