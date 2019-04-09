В Украине "Kadorr Group" побила всеукраинский строительный рекорд – 16 жилых комплексов за 14 месяцев

KADORR Group уже десятилетие занимает ТОП позиции в Украине и Восточной Европе по количеству и качеству сдаваемых объектов.

Инвестиционно-строительная компания KADORR Group сдала в Одессе пять домов с начала года и побила собственный Всеукраинский рекорд по темпам строительства. За минувшие 14 месяцев ключи от квартир в 16 жилых комплексах в Одессе получили более 20 тысяч новоселов.

Компания создала современный микрорайон с автономной инфраструктурой – десятки домов с собственной системой охраны, автономным отоплением и современными коммуникациями. Просто аркинги освободили дворы от машин, позволив детворе безопасно играть на детских площадках. Три новых 19-этажных жилых комплекса 40-я, 41-я и 46-я "Жемчужины" в 15 минутах от моря и большого парка открыл глава компании Аднан Киван вместе со своей семьей.

«Сегодня мы сделали абсолютный рекорд! Примерно 4 тысячи человек будут жить в новых комфортабельных квартирах. Компания как всегда сдает дома в срок или раньше срока, но главный постулат - это наше качество. Уже сегодня здесь в «Жемчужном квартале» готовится к открытию торговый центр, детский развлекательный комплекс, начато строительство большого детского сада. Совсем скоро одесситы узнают о двух наших новых проектах, инвестиции в которые составили $85 000 000, но главное – мы создали свыше 3000 новых рабочих мест. Мы верим в Украину! С праздником дорогие друзья! С Богом!», - заявил Аднан Киван.

KADORR Group уже десятилетие занимает ТОП позиции в Украине и Восточной Европе по количеству и качеству сдаваемых объектов. Именно эта компания ввела в обиход понятие персональных гарантий о возврате средств, которые со дня основания KADORR, к слову, выполняются безукоризненно.

«KADORR стала синонимом надежности. Мы не просто обошли конкурентов по нескольким позициям, мы задали темп, стиль и высочайший европейский уровень качества начиная со строительства и заканчивая уровнем обслуживания. Я убежден, грамотный подход и честность в работе – залог успеха. И KADORR этому самый наглядный пример! Поздравляю всех с открытием новых домов! Мира и Божьего благословения!» - поздравил новоселов председатель совета директоров KADORR Group Руслан Киван.

Сейчас на счету компании более 50 жилых домов, торговые и бизнес центры, коттеджные поселки, больницы и школы, а также промышленные объекты - зерновые и сельскохозяйственные элеваторы. Компания ежегодно инвестирует миллионы долларов в развитие Украины, обеспечивая тысячи рабочих мест. В 2019 году KADORR намерена выйти на новые показатели в строительной отрасли.