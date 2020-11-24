Зеленский назвал это новым уровнем отношений между странами и зеленым светом для увеличения украинского экспорта.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января следующего года.

Об этом он написал в Twitter.

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«ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021» - заявил Зеленский.

По его словам, это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. «Великолепная новость, Нетаньяху», - подчеркнул Зеленский.

Хронология событий

Украина и Израиль 21 января подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.

6 августа Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров и правительством Израиля о зоне свободной торговли. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.

19 августа 2020 года премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Украиной будет ратифицировано после досрочных выборов в Кнессет, которые должны были состояться 17 сентября.

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Автор: Константин Гончаров