Премьер Израиля рассказал Зеленскому, когда его страна ратифицирует свободную торговлю с Украиной

Израиль хочет привлечь инвестирование в развитие и разработку высоких технологий.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху заявляет, что соглашение о зоне свободной торговли с Украиной будет ратифицировано после досрочных выборов в Кнессет, которые должны состояться 17 сентября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер Израиля сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Израиля подчеркнул важность "немедленного начала осуществления работы над соглашением о свободной торговле", которое "будет ратифицировано сразу же после выборов в наш парламент".

В этой связи он отметил важность расширения соглашения на привлечение инвестиций в сферу услуг, и в частности высокие технологии.

При этом он рассказал о намерении открыть в Киеве и Иерусалиме офисы по развитию высоких технологий.

По его словам, израильская сторона стремится не просто к обмену технологиями и привлечению украинцев в область высоких технологий в Израиле, а хочет видеть привлечение инвестирования в область высоких технологий.

Как сообщал УНИАН, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о зоне свободной торговли. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.

Украина и Израиль 21 января подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.