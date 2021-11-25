По мнению аналитика, в результате инфляция вырастет, а гривня может просесть до уровня 30 гривен за доллар.

В результате подписания меморандума с МВФ цены на газ для населения вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%.

Об этом рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак в комментарии УНИАН.

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"После подписания меморандума с МВФ мы наконец-то получили транш финансовой поддержки, за который население страны начнёт усердно расплачиваться уже в 2022 году. Цены для населения на газ поднимутся на 50-70%, а с 2024 года - на 200%. В силу того, что мы подписали меморандум, теперь получается, что государственная "Укргаздобыча" будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке. Это крайне негативный сценарий развития событий и спасти ситуацию уже не удастся", - отметил эксперт.

По его словам, кроме того, можно ждать более жесткие условия по взысканию платы за газ в связи с тем, что уже анонсировали предстоящую разработку инструментов, которые обеспечат взимание платежей с домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения).

Орыщак отметил, что в региональном разрезе, традиционно, первое повышение тарифов стоит ждать в Киеве. Следом пойдут Львов, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

"Для Офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов - не тема для обсуждения, так как сам транш от МВФ будут транслировать в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платёжеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а гривня имеет потенциал падения к уровню 30 гривен за доллар", - прогнозирует аналитик.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долл., направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долл. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что равняется примерно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by.

24 ноября Украина получила второй транш в размере почти 700 млн долл.

Автор: Екатерина Жирий