Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долл.

Об этом написал председатель Национального банка Кирилл Шевченко в Facebook.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долл. США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Международный валютный фонд согласовал выделение Украине транша в 700 млн долларов.

Stand-by для Украины

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, на что будут потрачены деньги МВФ12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

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Автор: Екатерина Жирий