Выполнение положений Меморандума позволит Украине до конца действия программы получить еще 2,2 миллиарда долларов.

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новый Меморандум с Украиной по результатам пересмотра действующей программы stand-by.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

"Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике содержат меры и условия, которые реализовало и планирует реализовать и соблюдать правительство Украины и Национальный банк Украины в течение периода действия программы в 2020 - 2021 годах. Их одобрил Совет директоров Международного валютного фонда 8 ноября", - говорится в сообщении.

Также Меморандум содержит планы дальнейших мероприятий для внедрения структурных реформ в 2022 году. В частности, относительно реформ в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах. Эти реформы направлены на улучшение бизнес-климата и усиление верховенства права и борьбы с коррупцией. Указанные меры необходимы для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе.

"Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия Программы получить остаток средств от Фонда (2,2 миллиарда долларов) для обеспечения макроэкономической стабильности", - говорится в сообщении.

Что предусматривает Меморандум

В документе, в частности, говорится, что Украина должна до конца ноября утвердить проект государственного бюджета на 2022 год с показателем дефицита в 3,5% от ВВП, определив приоритетными расходы на поддержку здравоохранения, образования, обороны и безопасности.

"В соответствии с недавним Указом Президента... было существенно увеличено финансирование гарантированного пакета услуг здравоохранения с целью повышения зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу в среднем примерно на 30%. Эти изменения будут отражены в постановлении КМУ, которым, соответственно, будут увеличены тарифы и капитационные ставки. Образовательная отрасль получит достаточное финансирование, чтобы наконец достичь целевого показателя в 7,3% ВВП, как это определено в Законе об Образовании", - отмечается в Меморандуме.

Читайте такжеРада приняла проект госбюджета - 2022 в первом чтенииТакже до конца ноября 2021 года запланировано принятие законодательных изменений в Налоговый кодекс. Дополнительные доходы планируется направить на капитальные расходы и на увеличение ассигнований на программы субсидий по оплате ЖКХ, когда весной будут пересмотрены контракты на поставку газа по фиксированной цене.

Кроме этого, планируется продолжение внедрения пенсионной реформы, начатой в 2017 году, которая направлена на защиту старшего поколения от бедности путем предоставления стимулов дольше оставаться на рынке труда, применения одинаковых, независимых от профессии правил пенсионных выплат и стимулирования участия в системе и уплаты страховых взносов.

"Мы будем воздерживаться от введения специальных пенсий или привилегий; дальнейшего дискреционного увеличение выплат; принятия изменений, которые приведут к снижению эффективного пенсионного возраста", - говорится в Меморандуме.

Отмечается, что монетарная и валютно-курсовая политика Украины и в дальнейшем будет отвечать обязательствам, направленным на достижение целевых показателей международных резервов и инфляции. В частности, планируется удерживать уровень инфляции в пределах целевого показателя НБУ на уровне 5 процентов +/-1 процентный пункт, разрешив при этом корректировку обменного курса в соответствии с основными экономическими показателями и осуществляя покупку иностранной валюты для выполнения целевых показателей программы по резервам.

Кроме этого, до конца декабря 2021 года должен быть завершен аудит бюджетной программы на 2020 год в отношении расходов, связанных с COVID-19, с публикацией соответствующего отчета до конца текущего года.

Еще одним структурным маяком отмечается принятие до конца января 2022 года Кабинетом министров дорожной карты, которая будет определять шаги, необходимые для вывода "Приватбанка" и "Ощадбанка" на рынок для частичной или полной приватизации.

Stand-by для Украины

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, на что будут потрачены деньги МВФ12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by

22 ноября Международный валютный фонд согласовал выделение Украине транша в 700 млн долларов. Украина получила его 24 ноября.

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Авторы: Екатерина Жирий, Богдан Слуцкий