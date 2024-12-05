Отмечается, что работодатели страдают от дефицита кадров.

За прошлый год номинальные зарплаты украинцев выросли на 22%. Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше, что оказывает негативное влияние на экономику.

Эксперт рынка труда Сергей Марченко в интервью "Украинскому радио" отметил, что если на вакансию не идут соискатели, то работодатель повышает зарплату.

"Если посмотреть на статистику заработной платы, то она растет большими темпами два года подряд. За прошлый год номинальные зарплаты выросли на 22%. У нас есть инфляционные процессы, обесценивается гривна, дорожают продукты, но 22% роста заработных плат – это очень высокий показатель. До полномасштабного вторжения заработные платы в среднем росли на 6-7% в год. То есть рост составляет более чем в три раза", - отметил эксперт.

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По его словам, с одной стороны люди могут заработать больше, но с другой - это влияет на экономику.

"Когда предприятие не производит больше, но вынуждено платить более высокие заработные платы, это приводит к сложным последствиям в среднесрочном периоде. Однозначно часть бизнеса этого не вытянет. Если вы видите, что закрылось кафе или другое место, где вы привыкли бывать, это значит, что они не смогли работать", - объяснил Марченко.

Он указал, что спрос на работников высокий во всех сферах, а работодатели поднимают не только зарплаты, но и готовы идти на разного рода уступки, к примеру, соглашаются на удаленную работу.

Работа в Украине - последние новости

По данным сайта поиска работы Work.ua, в октябре на рынке труда Украины зафиксировано практически самое высокое количество вакансий и откликов от соискателей за год: предлагают более 117 000 вакансий и увеличение зарплаты на 5%.

Согласно исследованию OLX Работа, в октябре 2024 года некоторые вакансии гораздо труднее было закрыть, из-за отсутствия специалистов.

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