Уже 8 месяцев подряд на рынке труда фиксируется более 100 тысяч вакансий.

В октябре на рынке труда Украины зафиксировано практически самое высокое количество вакансий и откликов от соискателей за год: предлагают более 117 000 вакансий и увеличение зарплаты на 5%.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от сайта поиска работы Work.ua.

Уже 8 месяцев подряд работодатели на Work.ua предлагают соискателям более 100 тысяч вакансий. При этом в октябре все ключевые показатели - количество соискателей на Work.ua, количество откликов, конкуренция - были практически на самом высоком за 2024 год уровне.

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"В исследовании сентября Work.ua фиксировал абсолютный рекорд по количеству вакансий за время полномасштабного вторжения. В октябре работодатели удержали планку и разместили 117 553 предложения работы. Это лишь на 130 вакансий меньше, чем в сентябре. Сейчас рынок труда переживает пик деловой активности, что соответствует сезонным тенденциям", - отметили аналитики.

Спрос на рабочие профессии

Ветвь первенства на рынке труда снова принадлежит категории "Рабочие специальности, производство", которая предлагает соискателям 20 992 вакансии (+1% к сентябрю). Зато "Сфера обслуживания" сместилась на вторую строчку (20 343 вакансий, -4% к сентябрю).

Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бармен/бариста, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.

Больше всего рабочих мест создают компании из таких сфер, как:

"Розничная торговля" - 17 521 предложение работы;

"Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт" - 10 171;

"Гостинично-ресторанный бизнес" - 9 868;

"Силы обороны" - 6 983;

"Медицина, здравоохранение, аптеки" - 6 503.

Меньше всего предложений работы на рынке труда создают компании из таких сфер:

"Горная промышленность" - 284;

"Лесная промышленность, лесообработка" - 274;

"Туризм" - 215;

"Шоу-бизнес, искусство, культура" - 163;

"Дизайн" - 40.

Также отмечается, что стало больше предложений работы для людей с инвалидностью и пенсионеров (+2%). А вот вакансий для студентов стало меньше на 1%.

"Еще один способ преодоления дефицита кадров работодателями - незначительное увеличение вакансий, которые предусматривают работу онлайн (+1%), а также вакансий с бронированием (+3%)", - говорится в исследовании.

Как и раньше, наибольшая конкуренция наблюдается за удаленные вакансии. Работодатели, предоставляющие гибкие условия труда, меньше ощущают на себе дефицит кадров. Зато найти работника оффлайн сложнее, особенно в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

Зато удивительно низкая конкуренция за рабочие специальности: кровельщик, укладчик плитки, арматурщик, мастер шиномонтажа, порезчик.

Средний доход украинцев вырос на 1 000 грн

В октябре размер средней зарплаты, которую предлагает рынок труда соискателям, увеличился на 5% - до 22 500 грн. Эту тенденцию наблюдаем во всех областях-лидерах:

Киевская - 25 000 грн, (+ 1 050 грн к сентябрю);

Львовская - 22 500 грн, (+ 1 500 грн);

Днепропетровская - 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Одесская - 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Харьковская - 20 000 грн (+ 1 000 грн).

Значительное влияние на увеличение зарплатной медианы оказала категория "Охрана, безопасность": в этой категории рост составил 33% (с 45 000 грн до 60 000 грн). Также увеличились доходы в таких категориях:

"Сельское хозяйство, агробизнес" - 24 000 грн, +7% к сентябрю;

"Строительство, архитектура" - 27 500 грн, +6%;

"Культура, музыка, шоу-бизнес" - 21 500 грн, +6%;

"Логистика, склад, ВЭД" - 21 000 грн, +5%;

"Медицина, фармацевтика" - 22 500 грн, +5%;

"Рабочие специальности, производство" - 22 500 грн, +5%.

Рынок труда в Украине - последние новости

В Украине сейчас проживают около 8 миллионов человек, которые являются экономически неактивными (люди, которые по тем или иным причинам не имеют работу), рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Она отметила, что по данным Международной организации труда Украине необходимо привлечь 8,6 миллиона дополнительных работников, а согласно исследованию Минэкономики нужны 4,5 миллиона человек.

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