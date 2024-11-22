Второй год подряд в Украине трудно найти автоэлектрика, несмотря на зарплату, существенно выше средней.

Продолжающаяся война, мобилизация и отток населения за границу вызвали кризис на рынке труда в Украине. Одним из его последствий является то, что некоторые вакансии стало гораздо труднее закрыть, из-за отсутствия желающих специалистов.

Согласно исследованию OLX Работа, в октябре 2024 года труднее всего было закрыть вакансию конструктора на производстве - на 39 вакансий на платформе было всего 60 откликов. При этом медианная предлагаемая зарплата специалиста в этой сфере составляет 28 750 грн, тогда как по данным Госстата, во втором квартале этого года средняя зарплата по Украине составила 20 964 грн.

На втором месте позиция стоматолога с медианной зарплатой 30 000 грн. На 110 вакансий всего 197 откликов.

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"Второй год подряд трудно найти автоэлектрика - 296 откликов на 149 вакансий. При этом автоэлектрик, по данным OLX, претендует на существенно выше средней зарплаты в Украине - 35 000 грн, по состоянию на октябрь 2024 года. В прошлом году автоэлектрик мог заработать 27 500 грн", - говорится в исследовании.

Существенная нехватка кадров наблюдается и в сфере красоты и здоровья. На 107 вакансий тренера только 290 откликов. Медианная зарплата составляет 17 500 грн.

Еще одна вакансия в сфере производства, где трудно найти нужных специалистов - технолог. На 67 открытых вакансий в октябре - 204 отклика соискателей. Медианная зарплата составляет 22 500 грн.

"Несмотря на то, что уровень заработной платы для некоторых из этих специальностей достаточно конкурентный, вакансии таких профессий не имеют большого интереса среди соискателей. Такой низкий интерес может быть связан со специфическими требованиями к квалификации, условиями труда и общей конъюнктурой рынка", - считают аналитики OLX Работа.

В то же время, отмечают специалисты, это создает возможности для специалистов этих профессий, ведь меньшая конкуренция среди кандидатов позволяет выбрать лучшие варианты трудоустройства.

Новости рынка труда

По данным сайта поиска работы Work.ua, в октябре на рынке труда Украины зафиксировано практически самое высокое количество вакансий и откликов от соискателей за год: предлагают более 117 000 вакансий и увеличение зарплаты на 5%.

Как писало издание BILD, год назад правительство Германии запустило для украинских беженцев программу по трудоустройству, облегчив для них общие правила и требования к знанию немецкого. Это было сделано в том числе для того, чтобы не допустить дальнейшего роста расходов на гражданскую помощь. Однако программа полностью провалилась: в этом году вакансии от центров занятости получили 40% выпускников курсов, на работу вышли менее 1%.

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