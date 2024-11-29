Меньшим станет легальный чистый доход, в частности, заработные платы и проценты с депозитов.

С 1 декабря, после вступления в силу закона о повышении налогов, все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора до 5%. Об этом рассказала народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Киев24".

"Абсолютно точно, все доходы, которые вы легально получаете в любом месте - это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках - все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", - сказала Южанина.

Она пояснила, что чистый доход "на руки" станет меньше.

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"Надо всем понимать, что когда вы с 1 декабря идете получать тысячу гривен ("зимней поддержки" - УНИАН), то вам одновременно поднимают удержание с ваших доходов и раздают эту тысячу. Но раздадут один раз, а содержать будут ежемесячно", - отметила нардеп.

По словам Южаниной, следует быть внимательными и при получении меньшей заработной платы с 1 декабря понимать, что это не вина работодателя, а увеличение ставки военного сбора.

Повышение налогов - что известно

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении налогов, который был принят во втором чтении Верховной Радой еще 10 октября.

Закон был опубликован и должен был бы вступить в силу с 29 ноября, что создало бы неудобства при расчете заработной платы и налогов работников, однако сегодня стало известно, что он вступит в силу уже с 1 декабря.

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