По словам Борреля, соответствующее предложение будет рассмотрено на саммите ЕС 21-22 марта.

Европейский Союз должен получать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, и перечислять их в управляемый ЕС фонд, который финансирует оружие для Украины. С таким предложением во вторник, 19 марта, выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, информирует Reuters.

По его словам, он подаст соответствующее официальное предложение правительствам 27 стран-членов ЕС в среду накануне саммита лидеров блока, который состоится 21-22 марта. Согласно плану Борреля, деньги пойдут в European Peace Facility - внебюджетный фонд, который предоставляет военную помощь странам за пределами ЕС и использовался в основном для Украины.

"Если мы это сделаем, россияне не будут очень счастливы. Сумма денег - три миллиарда (евро - УНИАН) в год - даже не чрезвычайная. Но не является незначительной", - отметил дипломат.

Издание напоминает, что около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, который имеет различные ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

"Боррель сказал, что не все деньги, поступающие в Фонд мира от конфискованных доходов, будут использованы для Украины, но он ожидает, что большая их часть будет использована. Он предложил, что остальные 10% конфискованных поступлений пойдут в центральный бюджет ЕС", - говорится в статье.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Накануне Европейский Союз окончательно одобрил выделение 5 миллиардов евро на оружие для Украины. Это стало возможным благодаря тому, что Венгрия, которая была против, решила воздержаться от голосования.

Европейский фонд мира профинансировал компенсации странам, которые поставляли Украине военную технику. В приоритете - военная техника, изготавливаемая на территории ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что Чехия тихо охотится за снарядами для Украины. В частности, страна уже приобрела около 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 000, которые можно купить дополнительно.

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