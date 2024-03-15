По словам Борреля, такая позиция Папы Римского является неправильной.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Папа Римский Франциск "навлек на себя беду", когда сказал, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать мирные переговоры с РФ. Об этом он рассказал в интервью RTVE.

Боррель напомнил, что ранее говорил о неуместных заявлениях Франциска во время своего выступления в ООН.

"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что его святейшество папа вошел в сад, в который его никто не звал", - отметил политик.

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По мнению Борреля, позиция предлагать Украине капитуляцию перед РФ является неправильной.

"Наоборот, время продолжать ей помогать", - отметил он.

Скандальные заявления Папы Римского: что известно

9 марта издание Reuters сообщило, что Папа Римский Франциск во время своего интервью заявил, что Украина должна сдаться, ведь якобы "не смогла дать отпор" российским оккупантам. По словам понтифика, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

На такое заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он вспомнил об ударе РФ по Одессе во время его встречи с премьер-министром Греции.

"Пример Одессы показывает, что Путин не заинтересован в переговорах. Для него пауза - это не переговоры, это кислород, способ перевести дыхание, взять время, чтобы восстановить боеспособность своей армии, обучить своих молодых призывников, которые сейчас идут в бой неподготовленными и убегают с поля боя. И перезапустить производство: нас обстреливают северокорейские снаряды и ракеты. Это свидетельствует о том, что у него заканчивается оружие", - подчеркнул глава государства.

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