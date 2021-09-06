В "ПриватБанке" отметили, что речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные.

"ПриватБанк" выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов украинцев общей суммой более 700 миллионов гривень.

Как сообщает пресс-служба банка, соответствующее решение принял наблюдательный совет финучреждения.

"Согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложено портфель более 90 тысяч "безнадежных" кредитов", - говорится в сообщении.

В "ПриватБанке" отметили, что права требования по таким портфелям будут предложены на "голландском аукционе" и будут включать только тело кредита и начисленные проценты.

"К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка", - отметили в финучреждении.

Отмечается, что портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют иной задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте.

По словам заместителя председателя правления "ПриватБанка" по вопросам управления рисками Ларисы Чернышевой, речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные.

"В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будут превышать ожидаемую цену продажи, - сказала Чернышова.

Читайте также"ПриватБанк" закроет сотни отделений и уволит тысячи сотрудников

Голландский аукцион: что это

Голландские аукционы - это один из видов аукционов, которые работают по принципу понижения цены. Во время аукциона цена автоматически снижается, пока кто-то из участников это снижение не остановит, что будет означать его готовность купить лот за эту сумму.

Отметим, что обычно безнадежные кредиты покупают коллекторские компании, которые потом пытаются взыскивать деньги с должников.

Коллекторы в Украине

Коллектор - это работник коллекторской компании, который специализируется на работе с проблемными должниками. Коллекторская компания - предприятие, которое предоставляет услуги по взысканию просроченных долгов.

14 июля 2021 года в Украине вступил в силу закон, который регулирует работу коллекторских компаний.

Также, Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. В частности, их обязали исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности.

Автор: Александр Топчий