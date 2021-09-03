Банк будет проводить плановые технические работы.

"ПриватБанк" предупреждает клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности осуществления операций в ночь на 4 сентября.

Как сообщается на странице банка в Facebook, сегодня ночью с 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.

"Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", - говорится в сообщении.

Клиентов банка призывают позаботиться о наличных деньгах заблаговременно и извиняются за неудобства.

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Как сообщал УНИАН, ранее украинка пожаловалась на странное списание с карты "ПриватБанка": там возвращать ей средства отказались.

До этого "ПриватБанк" предупредил украинцев о новом виде мошенничества под прикрытием торговой марки банка. Служба безопасности выявила и предупредила украинцев о новой схеме мошенничества, в которой используется зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт https://p-invest.site с логотипом и айдентикой банка.

Автор: Юрий Годован