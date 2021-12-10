Старт бета-тестирования услуги запланирован на 13 декабря.

Украинские банки уже выпустили более 300 тысяч виртуальных карт для проекта "еПоддержка", который предусматривает выплату по 1 тыс. грн. вакцинированным от COVID-19 украинцам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как получить тысячу за вакцинацию в "Дие": инструкция от Минцифры

"На данный момент статистика: 302 310 открытых карт всего, из них: Монобанк — 255 039, Абанк — 25 611, Альфа-банк — 21 660", - написал он.

Остальные банки, по словам Федорова, пока проходят процесс подключения.

Министр также напомнил, что старт бета-тестирования услуги запланирован на 13 декабря.

Деньги за вакцинацию:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что программа "тысяча Зеленского" будет официально называться "еПоддержка", а полученные по ней деньги можно будет потратить в том числе и на приобретение книг.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

Программа стартует с 19 декабря.

Автор: Герасименко Валентина