Многие банки проходят процесс подключения / фото Depositphotos
Украинские банки уже выпустили более 300 тысяч виртуальных карт для проекта "еПоддержка", который предусматривает выплату по 1 тыс. грн. вакцинированным от COVID-19 украинцам.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Читайте такжеУкраинцам объяснили, как получить тысячу за вакцинацию в "Дие": инструкция от Минцифры
"На данный момент статистика: 302 310 открытых карт всего, из них: Монобанк — 255 039, Абанк — 25 611, Альфа-банк — 21 660", - написал он.
Остальные банки, по словам Федорова, пока проходят процесс подключения.
Министр также напомнил, что старт бета-тестирования услуги запланирован на 13 декабря.
Деньги за вакцинацию:
- 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.
- Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.
- Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.
- Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что программа "тысяча Зеленского" будет официально называться "еПоддержка", а полученные по ней деньги можно будет потратить в том числе и на приобретение книг.
- 18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.
- 2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.
- Программа стартует с 19 декабря.