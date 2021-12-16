В банке дали ответы на самые распространенные вопросы граждан.

В "ПриватБанке" рассказали, когда можно будет получить тысячу гривень за вакцинацию на карточку еПоддержка.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице банка.

Отмечается, что деньги поступят на карточки после официального старта выплат по государственной программе, то есть с 19 декабря.

Также в банке отметили, что карту еПоддержка оформили миллион "счастливчиков".

Читайте такжеВ Минцифре назвали даты, когда украинцы начнут получать тысячу за вакцинациюКроме того, в "Приватбанке" собрали самые распространенные вопросы и дали на них ответы:

Я обновил/обновила приложение, а карточки нет. Как это? Ответ: карта не появляется автоматически после обновления. Ее необходимо добавить: жмите Кошелек → Добавить → Поддержка. У меня смартфон на iOS, не получается добавить карточку. Ответ: в App Store может быть немного непросто. Алгоритм такой: в поисковую строку пишите "Приват24" → жмите на иконку Приват24 → должна появиться плашка с обновлением → обновляйте. У меня нет смартфона. Я могу открыть пластиковую карточку? Ответ: сейчас, нет, єПідтримка от "ПриватБанка" – цифровая карта, которую можно открыть через приложение Приват24. Если появится опция физической – обязательно сообщим. Я не клиент банка, могу ли я открыть карту? Ответ: да, и даже без визита в отделение. У нас есть удаленная идентификация, поэтому загрузите последнюю версию Приват24 и присоединитесь к нашим клиентам. Мне еще нет 18, я могу открыть карту? Ответ? нет, получить выплату могут граждане Украины, достигшие 18 лет и имеющие в приложении действие "зеленый" COVID-сертификат вакцинации. Карточка открыта, но в "Дие" не подтягивается. Что делать? Ответ: подождите немного. Счет должен отобразиться сразу после открытия, однако может задержаться, если данные по какой-то причине не подтянулись. Раз в сутки банки дополнительно подгружают данные. Если за сутки IBAN не подтянется, попробуйте снова.

Напомним, часть клиентов monobank уже начали получать выплаты тысячи гривен за несколько дней до официального старта выплат.

Тысяча за COVID-вакцинацию: подробности программы выплат

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививки против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства. За эти средства они будут иметь возможность:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей,

купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине,

приобрести книги.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "действие". Это – самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

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Автор: Катерина Шварц