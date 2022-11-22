50 млн долларов были получены от Международной ассоциации развития, еще 10 млн – как гарантии от Латвии.

Во вторник, 22 ноября 2022 года, Украина получила 60 млн долларов бюджетного финансирования от Всемирного банка.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, 50 млн долларов предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития. Еще 10 млн долларов были получены как гарантии от Латвии.

"Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", – подчеркнул глава Минфина Сергей Марченко.

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В министерстве отметили, что денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и на региональном уровнях.

Финансовая помощь Украине

22 ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Средства начнут выплачиваться в ближайшие недели.

Кроме того, правительство Канады сообщило о начале выпуска пятилетних "Облигаций суверенитета Украины" в размере 500 млн канадских долларов, чтобы поддержать Украину в преддверии тяжелого зимнего периода.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро. Она отметила, что в 2023 году запланировано выделение 18 миллиардов евро с регулярными выплатами.

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