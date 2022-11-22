После завершения выпуска облигаций 500 млн канадских долларов будут направлены в Украину через счет Международного валютного фонда.

Правительство Канады сообщило о начале выпуска пятилетних "Облигаций суверенитета Украины" в размере 500 млн канадских долларов, чтобы поддержать Украину в преддверии тяжелого зимнего периода.

Средства от выпуска облигаций будут направлены на приоритетные бюджетные потребности Украины, в том числе на финансирование социальных расходов и восстановление критической инфраструктуры, сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Лично благодарен за лидерство в процессе другу Украины, заместителю премьер-министра и министру финансов Канады Христе Фриланд. Выпуск облигаций в пользу Украины является чрезвычайно важным знаком поддержки на фоне варварских действий РФ по разрушению энергетической инфраструктуры", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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После завершения выпуска облигаций 500 млн канадских долларов (ориентировочно 360 миллионов евро, - УНИАН) будут направлены в Украину через счет Международного валютного фонда.

Как отмечается на сайте Минфина Канады, жители этой страны смогут приобрести государственные облигации Украины номиналом 100 долларов США.

"Канадцы, которые приобретут украинские облигации, фактически будут покупать обычные пятилетние облигации правительства Канады по приблизительной ставке прибыли в 3,3%, в зависимости от рыночных условий на момент выпуска. Чтобы обеспечить инвесторам уверенность в безопасности своих средств, государственные облигации Украины будут обеспечены кредитным рейтингом Канады ААА", - рассказали в министерстве финансов Канады.

Также отмечается, что проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год, 24 февраля и 24 августа, пока погашение облигации не наступит в 2027 году.

Внешний долг Украины: отсрочка выплат

Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).

21 июля в Минфине отметили, что отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам в ближайшие два года позволит направить сэкономленные 5 млрд долл. на насущные нужды – социальную защиту и денежное обеспечение военнослужащих.

10 августа Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов на 2 года. В течение действия отсрочки процентный доход по облигациям продолжает начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина сэкономит на выплатах почти $6 млрд. Эти средства помогут стране сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость экономики и увеличить мощь армии.

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