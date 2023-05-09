Средства получат в рамках проекта Heal Ukraine, который реализуют вместе с группой Всемирного банка.

Кабинет министров Украины привлекает грант в более 350 миллионов гривень для укрепления и восстановления отечественной системы здравоохранения.

"Это проект Heal Ukraine, который мы реализовываем вместе с группой Всемирного банка. Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом программы является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности, оснащение больниц альтернативными источниками питания", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Известно, что в результате полномасштабного втрогнения в Украине полностью разрушено 177 медучреждений. Кроме этого более 1,4 тысячи медучреждений были повреждены.

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Ракетная атака РФ 9 мая - что сообщалось

Стоит отметить, что во время последней массированной ракетной атаки в ночь на 9 мая одна из российских ракет Х-101 упала в Черкасской области

Взрывной волной повреждены 47 окон здания коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер". Персонал лечебного учреждения провел эвакуацию 47 пациентов в неповрежденную часть здания.

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