Рано утром 9 мая оккупанты выпустили 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95МС.

Противник нанес удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Об этом сообщил главнокомандующий Валерий Залужный в Телеграм-канале. Около 22:00 часов 8 мая враг выпустил 8 крылатых ракет "Калибр" с носителей в Черном море, которые направил на восточные регионы страны. Все 8 уничтожены силами и средствами ПВО воздушного командования "Восток".

Уже ближе к 04:00 утра 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95МС (район Каспия).

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Силами и средствами ПВО воздушного командования "Центр" уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Всего за две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Ракетная атака 9 мая

В 4 утра 9 мая в Украине прозвучала масштабная тревога. Россияне начали масштабную ракетную атаку с использованием стратегической авиации. В Киеве и других городах работала ПВО. По предварительным данным, в результате атаки разрушений и пострадавших нет.

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